Водяной насос исполняет ключевую роль в отоплении жилья. Насос для отопления дома подбирают для характерным для него значениям: температурному режиму, пропускной способности, создаваемому давлению. Поможем купить насос для отопления именно для вашего проекта.
Насос для отопления рассчитан на работу в температурном режиме до 95°С. Однако существуют модификации для работы с рабочей средой и большей температуры.
Пропускная способность измеряется как по количеству теплоносителя, пропускаемому в обвязке за 1 час, так и по кубическим метрам за определенную единицу времени. Скорость движение воды по трубопроводу, это отношение ее расхода к напору в зависимости от интенсивности работы агрегата. Подбирая этот параметр, следует определить в системе отопления общий точный объем воды.
Насос создает давление, сила которого является показателем сопротивления теплоносителя в системе. Чрезмерное давление может вызывать гидравлические удары, которые негативно влияют на приборы и прочие элементы контура. Недостаточное давление не обеспечивает должный прогрев помещений.
К качественным показателям насосов отопления относится:
Некоторые модели данного оборудования оснащены функцией Autodapt для регулирования перепадов давления соответственно текущим потребностям механизма. Корпуса насосов отопления делают в основном из чугуна, но возможно применение, углеродистой стали и бронзы. Детали механизма выполняются из латуни и полимерных материалов.
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