Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Насосы для отопления дома. Кааталог и цены.

Водяной насос исполняет ключевую роль в отоплении жилья. Насос для отопления дома подбирают для характерным для него значениям: температурному режиму, пропускной способности, создаваемому давлению. Поможем купить насос для отопления именно для вашего проекта.

Насос для отопления рассчитан на работу в температурном режиме до 95°С. Однако существуют модификации для работы с рабочей средой и большей температуры.

Пропускная способность измеряется как по количеству теплоносителя, пропускаемому в обвязке за 1 час, так и по кубическим метрам за определенную единицу времени. Скорость движение воды по трубопроводу, это отношение ее расхода к напору в зависимости от интенсивности работы агрегата. Подбирая этот параметр, следует определить в системе отопления общий точный объем воды.

Насос создает давление, сила которого является показателем сопротивления теплоносителя в системе. Чрезмерное давление может вызывать гидравлические удары, которые негативно влияют на приборы и прочие элементы контура. Недостаточное давление не обеспечивает должный прогрев помещений.

Циркуляционные насосы для отопления и горячего водоснабжения

К качественным показателям насосов отопления относится:

надежная герметичность

защита механизма от механических трений

низкий уровень шума

большая продолжительность работы.

Некоторые модели данного оборудования оснащены функцией Autodapt для регулирования перепадов давления соответственно текущим потребностям механизма. Корпуса насосов отопления делают в основном из чугуна, но возможно применение, углеродистой стали и бронзы. Детали механизма выполняются из латуни и полимерных материалов.

Чтобы купить насос для отопления дома высокого качества по самой низкой цене, обращайтесь в интернет-магазин компании Heatbox. Не стоит забывать, что консультация специалиста в подборе насоса по параметрам также необходима.