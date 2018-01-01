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Московская обл., д.п. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1
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Насосы для отопления

582 товара
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Показано 32 из 582
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-12
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-12
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-12
478 111,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2120673
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность40 Вт
Максимальная потребляемая мощность1550 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2120673
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность40 Вт
Максимальная потребляемая мощность1550 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

478 111,50 Р
В наличии
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-6
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-6
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-6
462 183,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2163261
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность40 Вт
Максимальная потребляемая мощность800 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2163261
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность40 Вт
Максимальная потребляемая мощность800 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

462 183,50 Р
В наличии
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12
245 526,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2120660
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность40 Вт
Максимальная потребляемая мощность1550 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2120660
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность40 Вт
Максимальная потребляемая мощность1550 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

245 526,50 Р
В наличии
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 50/0,5-12
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 50/0,5-12
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 50/0,5-12
129 596 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2120651
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность15 Вт
Максимальная потребляемая мощность600 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2120651
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность15 Вт
Максимальная потребляемая мощность600 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

129 596 Р
В наличии
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7
55 657,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2120642
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность5 Вт
Максимальная потребляемая мощность120 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2120642
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность5 Вт
Максимальная потребляемая мощность120 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

55 657,50 Р
В наличии
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos ECO 30/1-5 BMS
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos ECO 30/1-5 BMS
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos ECO 30/1-5 BMS
34 571 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2150701
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность5 Вт
Максимальная потребляемая мощность33 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2150701
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность5 Вт
Максимальная потребляемая мощность33 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

34 571 Р
В наличии
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos ECO 25/1-5 BMS
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos ECO 25/1-5 BMS
насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo Yonos ECO 25/1-5 BMS
32 399 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2150700
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность5 Вт
Максимальная потребляемая мощность33 Вт
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2150700
Тип роторамокрый
Минимальная потребляемая мощность5 Вт
Максимальная потребляемая мощность33 Вт

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

32 399 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 100/175-3/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 100/175-3/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 100/175-3/4
380 643 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121238
Тип роторасухой
Номинальный ток6
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121238
Тип роторасухой
Номинальный ток6
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

380 643 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 80/145-5,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 80/145-5,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 80/145-5,5/2
373 855,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121274
Тип роторасухой
Номинальный ток10
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121274
Тип роторасухой
Номинальный ток10
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

373 855,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 80/120-4/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 80/120-4/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 80/120-4/2
288 152 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2155463
Тип роторасухой
Номинальный ток7.75
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2155463
Тип роторасухой
Номинальный ток7.75
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

288 152 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 65/155-5,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 65/155-5,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 65/155-5,5/2
339 556 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121266
Тип роторасухой
Номинальный ток10
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121266
Тип роторасухой
Номинальный ток10
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

339 556 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4
177 651,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2133207
Тип роторасухой
Номинальный ток1.45
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2133207
Тип роторасухой
Номинальный ток1.45
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

177 651,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2
372 950,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121259
Тип роторасухой
Номинальный ток13.9
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121259
Тип роторасухой
Номинальный ток13.9
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

372 950,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4
173 307,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2089624
Тип роторасухой
Номинальный ток1.45
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2089624
Тип роторасухой
Номинальный ток1.45
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

173 307,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/130-0,37/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/130-0,37/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 50/130-0,37/4
163 171,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2089623
Тип роторасухой
Номинальный ток1.06
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2089623
Тип роторасухой
Номинальный ток1.06
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

163 171,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4
163 805 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2089621
Тип роторасухой
Номинальный ток1.06
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2089621
Тип роторасухой
Номинальный ток1.06
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

163 805 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2
165 524,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121245
Тип роторасухой
Номинальный ток4.5
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121245
Тип роторасухой
Номинальный ток4.5
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

165 524,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4
160 909 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2089620
Тип роторасухой
Номинальный ток0.69
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2089620
Тип роторасухой
Номинальный ток0.69
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

160 909 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2
160 728 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121244
Тип роторасухой
Номинальный ток3.18
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121244
Тип роторасухой
Номинальный ток3.18
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

160 728 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2
123 351,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2150366
Тип роторасухой
Номинальный ток1.34
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2150366
Тип роторасухой
Номинальный ток1.34
Класс изоляцииF

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

123 351,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2-R1
678 207 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2159017
Тип роторасухой
Номинальный ток7
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2159017
Тип роторасухой
Номинальный ток7
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

678 207 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2
674 315,50 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2158951
Тип роторасухой
Номинальный ток6.8
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2158951
Тип роторасухой
Номинальный ток6.8
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

674 315,50 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/140-3/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/140-3/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/140-3/2-R1
678 207 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2159011
Тип роторасухой
Номинальный ток9
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2159011
Тип роторасухой
Номинальный ток9
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

678 207 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2-R1
628 975 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2159010
Тип роторасухой
Номинальный ток6.9
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2159010
Тип роторасухой
Номинальный ток6.9
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

628 975 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1
692 506 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2159007
Тип роторасухой
Номинальный ток9.5
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2159007
Тип роторасухой
Номинальный ток9.5
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

692 506 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2
449 785 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2158939
Тип роторасухой
Номинальный ток2.8
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2158939
Тип роторасухой
Номинальный ток2.8
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

449 785 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2-R1
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2-R1
399 829 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2159000
Тип роторасухой
Номинальный ток2
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2159000
Тип роторасухой
Номинальный ток2
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

399 829 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2
437 658 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2158937
Тип роторасухой
Номинальный ток2
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2158937
Тип роторасухой
Номинальный ток2
Класс изоляцииF

Электронно регулируемый сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности

437 658 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/175-7,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/175-7,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/175-7,5/2
207 426 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121227
Тип роторасухой
Номинальный ток13.9
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121227
Тип роторасухой
Номинальный ток13.9
Класс изоляцииF

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

207 426 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/115-1,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/115-1,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/115-1,5/2
117 107 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121218
Тип роторасухой
Номинальный ток3.18
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121218
Тип роторасухой
Номинальный ток3.18
Класс изоляцииF

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

117 107 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/110-2,2/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/110-2,2/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 65/110-2,2/2
121 994 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121219
Тип роторасухой
Номинальный ток4.5
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121219
Тип роторасухой
Номинальный ток4.5
Класс изоляцииF

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

121 994 Р
В наличии
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 50/185-7,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 50/185-7,5/2
насос линейный центробежный с сухим ротором Wilo VeroLine-IPL 50/185-7,5/2
201 091 Р
БрендWilo
Артикул поставщика2121217
Тип роторасухой
Номинальный ток13.9
Класс изоляцииF
В наличии
БрендWilo
Артикул поставщика2121217
Тип роторасухой
Номинальный ток13.9
Класс изоляцииF

Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.

201 091 Р
В наличии

Насосы для отопления дома. Кааталог и цены.

Водяной насос исполняет ключевую роль в отоплении жилья. Насос для отопления дома подбирают для характерным для него значениям: температурному режиму, пропускной способности, создаваемому давлению. Поможем купить насос для отопления именно для вашего проекта.

Насос для отопления рассчитан на работу в температурном режиме до 95°С. Однако существуют модификации для работы с рабочей средой и большей температуры.

Пропускная способность измеряется как по количеству теплоносителя, пропускаемому в обвязке за 1 час, так и по кубическим метрам за определенную единицу времени. Скорость движение воды по трубопроводу, это отношение ее расхода к напору в зависимости от интенсивности работы агрегата. Подбирая этот параметр, следует определить в системе отопления общий точный объем воды.

Насос создает давление, сила которого является показателем сопротивления теплоносителя в системе. Чрезмерное давление может вызывать гидравлические удары, которые негативно влияют на приборы и прочие элементы контура. Недостаточное давление не обеспечивает должный прогрев помещений.

Циркуляционные насосы для отопления и горячего водоснабжения
Циркуляционные насосы для отопления и горячего водоснабжения

К качественным показателям насосов отопления относится:

  • надежная герметичность
  • защита механизма от механических трений
  • низкий уровень шума
  • большая продолжительность работы.

Некоторые модели данного оборудования оснащены функцией Autodapt для регулирования перепадов давления соответственно текущим потребностям механизма. Корпуса насосов отопления делают в основном из чугуна, но возможно применение, углеродистой стали и бронзы. Детали механизма выполняются из латуни и полимерных материалов.

Чтобы купить насос для отопления дома высокого качества по самой низкой цене, обращайтесь в интернет-магазин компании Heatbox. Не стоит забывать, что консультация специалиста в подборе насоса по параметрам также необходима.


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